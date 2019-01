Sopa casera de Navidad Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 En las fiestas de fin de año no siempre se tiene idea una sopa que acompañe el plato de la comida, una buena opción es esta sopa de espinacas con pimiento morrón. Ingredientes 1 taza de espinacas (mídelas ya cocidas)

3 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de harina

1 litro de leche

2 pimientos morrones, picados en cuadritos

1 pizca de nuez moscada

Cuece las espinacas al vapor, sólo con ½ taza de agua en la olla, y pícalas. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio y fríe la harina moviendo para que no forme grumos. Antes que dore, agrega la leche y sigue moviendo hasta que hierva. 3. Añade las espinacas, pimientos, sal, pimienta y nuez moscada. Deja hervir, rectifica la sazón y sirve. Si lo deseas, agrega un copo de crema y galletas saladas o crutones con un copo de crepa.

