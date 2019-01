Torta dulce de masa de maíz Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 16 Una sorpresa al paladar, un pastel dulce que se puede ofrecer como postre o un tentempié o colación de media tarde. Es sabrosos y fácil de preparar. Ideal para acompañar el café o comerlo con un vaso de leche fresca. Ingredientes ½ kilo de masa de maíz

½ litro de leche

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

6 huevos, separados

1 1/2 tazas de azúcar, uso separado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa y enharina un molde para hornear, preferentemente de rosca. 2. En un recipiente amplio desbarata la masa en la leche. Tiene que quedar como un atole, cuélalo y vacíalo en un tazón amplio. 3. Derrite la mantequilla y agrégala al tazón con la masa. 4. Aparte, en un tazón chico bate las 6 yemas de huevo con 1 taza de azúcar hasta que esponjen. 5. En otro tazón bate las claras a punto de turrón, incorpóralas a las yemas con movimientos envolventes y vierte dentro del tazón de la masa. Mezcla bien. 6. Hornea durante aproximadamente 1 hora o hasta que esté bien cocida. Todavía tibia, desmóldala en un platón y espolvoréala con el azúcar restante.

