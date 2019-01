Espagueti cremoso con salchicha Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Un plato suculento no tiene porque ser complicado, este espagueti es un prueba, pues con ingredientes que normalmente están en casa lo preparas en un dos por tres y en la mesa satisface el hambre y gusto de todos. Ingredientes 250 gramos de espagueti

Sal, al gusto

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

250 gramos de queso amarillo

1 lata de pimientos morrones, escurridos

1 barrita (90 gramos) gramos de mantequilla a temperatura ambiente

1 barrita (90 gramos) gramos de mantequilla a temperatura ambiente

6 salchichas, en rodajas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados. 2. Coloca el espagueti en una olla con agua hirviendo y sal y cocina sin tapar hasta que se haya cocido completamente, pero aún se sienta firme, alrededor de 10 minutos. Escurre bien y vierte dentro de un refractario rectangular. 3. Licúa la leche evaporada, queso amarillo, morrones y mantequilla. Vierte sobre el espagueti y las rodajas de salchicha. 4. Hornea hasta que la superficie se haya dorado, entre 10 y 15 minutos.

