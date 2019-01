Espagueti con especias y hierbas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 12 Min Porciones 3 Una de las cosas que una cocinera siempre tiene en mente, es que las especies y hierbas dan sabor y aroma a los platos, usadas con medida son deliciosas, como en esta receta que hace del espagueti un plato para cualquier ocasión, formal, informal o encuentro inesperado de amigos. Ingredientes 250 gramos de espagueti

1 cebolla chica (1/2 en trozo y 1/2 picada)

3 dientes de ajo

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite

8 tomates verdes, picados finamente 15 ramas de perejil, picado

Orégano, al gusto

2 hojas de laurel

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

Queso rallado, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua en una olla grande a fuego medio-alto. Agrega la pasta, 1/2 cebolla en trozo, 1 diente de ajo, sal y aceite. Cocina hasta que se haya cocido al dente, alrededor de 10 minutos. Enjuaga con agua fría y escurre. 2. Licúa 2 dientes de ajo con orégano, laurel y un poco de agua. 3. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio y sofríe los tomates, cebolla y perejil durante unos minutos. Agrega los ajos licuados y sazona con sal. Cocina durante unos minutos más. 4. Agrega el espagueti cocido, espolvorea con el queso y cocina otros minutos más hasta que se haya calentado. 5. Sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.