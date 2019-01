Espagueti verde horneado Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 El chile poblano le da un picor que le pone el acento mexicano a esta receta de espagueti al horno. Este platillo es ideal para cualquier día entre semana y hasta para una ocasión especial. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1 paquete (500 gramos) de espagueti

½ kilo de chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

Sal, al gusto

½ taza de agua ½ cebolla chica

2 cucharadas de aceite

1 taza de leche evaporada o crema

1. Precalienta el horno a 175° centígrados. Engrasa un refractario con la mitad de la mantequilla. 2. Coloca el espagueti en una olla con agua hirviendo y sal y cocina sin tapar hasta que se haya cocido completamente, pero aún se sienta firme, alrededor de 10 minutos. Escurre bien. 3. Licúa los chiles con el agua y la cebolla. 4. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio, agrega la salsa anterior y sazona con sal. Cocina durante unos 5 minutos, sin dejar de mover, hasta que se reduzca un poco. Apaga el fuego, añade la leche evaporada o crema y mezcla bien. 5. Coloca el espagueti cocido en el refractario engrasado, baña con la salsa verde, espolvorea con el queso y distribuye encima trocitos de mantequilla. Hornea de 10 a 15 minutos o hasta que el queso se vea ligeramente dorado.

