Pastel de papa con chorizo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 8 La carne, chorizo, queso, chile y perejil da a este pastel de papa sabor, para crear un plato que puede servirse como principal o compañía de una carne asada, pollo marinado o pescado al horno. Es fuerte, por eso es ideal para la hora de la comida. Ingredientes 750 gramos de papas, peladas

1 huevo

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

2 bolas de chorizo

1/2 cebolla, picada

2 jitomates, picados

1 lata (220 gramos) de granos de elote, escurridos

1 chile serrano verde crudo, picado

Perejil picado, al gusto

Sal y pimienta, al gusto

125 gramos de carne molida de res

100 gramos de queso seco, rallado Salsa ½ kilo de jitomates

1 taza de crema

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve las papas en una olla con agua y sal hasta que estén suaves, alrededor de 20 minutos. 2. Mientras, hierve la carne en una olla chica hasta que haya perdido su color rojo. 3. Aparte, derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio y fríe el chorizo desmenuzado; cuando esté dorado, agrega la cebolla, jitomate, elote, chile verde, perejil, sal, pimienta y la carne cocida y escurrida. Cocina hasta que el guiso se reseque. 4. Machaca las papas cocidas hasta hacerlas puré y mézclalas con huevo, sal y pimienta. 5. Precalienta el horno a 170º centígrados y engrasa un molde refractario rectangular. 6. Forma una capa con la mitad del puré de papa en el fondo del refractario, agrega encima el guiso de carne y chorizo, cubre con el resto de la papa y espolvorea el queso encima. 7. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea durante 20 minutos. Descubre durante los últimos 5 minutos para que la superficie del pastel se dore un poco. 8. Salsa:

Cuece los jitomates en agua hirviendo y licúalos con la crema, sal y pimienta. 9. Sirve el pastel bañando con la salsa de jitomate.

