Sopa de tallarín verde Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 El color verde de este tallarín viene del sabroso chile poblano, que va muy bien con el parmesano y el sabor fuerte de las salchichas. Una mezcla poco usual, pero deliciosa. Ingredientes 150 gramos de tallarín verde

1 chile poblano, asado, pelado y desvenado

1 jitomate, asado

Sal y pimienta

1/2 barrita de mantequilla

1 huevo, ligeramente batido

2 salchichas, en rodajas delgadas

1. En una olla grande con agua hirviendo y sal, cuece el tallarín "al dente", entre 10 y 12 minutos. Escúrrelo. 2. Licúa el chile, jitomate, sal y pimienta. Fríe esta salsa en la mitad de la mantequilla y deja que hierva un poco a fuego medio. Apaga y añade el huevo, mezcla bien y vierte sobre el tallarín. Revuelve con cuidado. 3. Con la mantequilla restante engrasa un refractario rectangular y agrega la mitad del tallarín, 1 salchicha, queso, la otra parte del tallarín, la otra salchicha y el resto del queso. 4. Hornea en el horno precalentado a 170° centígrados hasta que se gratine el queso, aproximadamente 10 minutos.

