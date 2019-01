Chuletas de cerdo con champiñones Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Transforma una lata de crema de champiñones en la salsa para tus chuletas de cerdo. Esta receta es rápida y sencilla, pero muy deliciosa. Es uno de los platillos favoritos de mi familia. Me gusta servirlas sobre una cama de arroz integral. Ingredientes 4 chuletas de cerdo

sal y pimienta al gusto

1 diente de ajo machacado

1 cebolla picada

250 g de champiñones rebanados

1 lata de crema de champiñones Cómo hacerlo 1. Sazona las chuletas con sal y pimienta al gusto. 2. Sofríe las chuletas en un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla, ajo y champiñones rebanados. Cocina durante 1 minuto. Vierte la crema de champiñones sobre las chuletas. Cubre el sartén y reduce la temperatura a medio-bajo. Cocina a fuego lento de 20 a 30 minutos o hasta que las chuletas estén bien cocidas.

