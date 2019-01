Sopa de bolitas de queso parmesano Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Los aires italianos de esta sopa encantan con solo olerla, la nuez moscada aporta el toque aromático y con el resto de los ingredientes hacen una mezcla muy grata. Sin duda es un plato elegante y llama la atención en cualquier mesa, más allá de su sencilla preparación. Ingredientes 1 ½ litros de caldo de pollo

4 huevos

4 cucharadas de pan molido

4 cucharadas de queso parmesano, rallado

Nuez moscada en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el caldo de pollo en una olla. 2. Bate las claras a punto de turrón en un tazón mediano, incorpora las yemas, el pan molido, queso y nuez moscada. 3. Mezcla hasta obtener una pasta suave; a cucharaditas, ve dejándola caer sobre el caldo hirviendo. Mantenla 7 minutos hirviendo y sirve.

