Sopa de jamón endiablado Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Una receta de sopa sencillamente sorprendente y fácil de preparar con jamón endiablado como ingrediente principal, caldo de pollo y crema. Ingredientes 20 gramos de mantequilla

½ cebolla

2 litros de caldo de pollo

2 latas (160 gramos cada una) de jamón endiablado

2 tazas de crema

3 yemas de huevo

1. En una olla derrite la mantequilla y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente; agrega el caldo de pollo y deja que hierva. Cuela el caldo, regrésalo a la olla y desecha la cebolla. 2. Pasa el jamón endiablado por una coladera, una o dos veces, para evitar grumos en la sopa y agrégalo al caldo de pollo cuando empiece a hervir. 3. Bate la crema con las yemas dentro de una sopera o tazón y agrega la sopa caliente. Mezcla y sirve de inmediato con trocitos de pan frito.

