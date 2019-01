Sopa seca de tortilla Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Una receta fácil y económica. Se trata de una especie de pastel de tortillas cubiertas con crema y queso fresco. Es ideal como entrada de una comida que incluya un guisado aguado o caldo de res o pollo. Ingredientes 6 chiles poblanos, asados, pelados, desvenados y en rajas

1 kilo de tortillas

3 tazas de crema

1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Calienta las tortillas en el microondas de forma que estén suaves. 3. En un refractario acomoda una capa de tortillas, cubre con crema, rajas de poblano y queso desmoronado. Arma una segunda capa igual: tortillas, crema, chile y queso. 4. Cubre el refractario con papel estaño y hornéalo alrededor de 15 minutos para servirlo bien caliente.

