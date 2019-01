Papas con queso amarillo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 El queso amarillo aparece como protagonista de este platillo, en el cual las papas son la base para crear un platillo sencillo pero sabroso. Excelente como guarnición de carnes o pollo. Ingredientes 1 kilo de papas, peladas y en rodajas

75 gramos de mantequilla

150 gramos de queso amarillo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165° centígrados y engrasa con mantequilla un refractario rectancular. 2. Acomoda una capa de rodajas de papa en el refractario y cubre con una capa de trocitos de mantequilla y queso amarillo. Repite el procedimiento hasta terminar con una capa de queso. 3. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea hasta que las papas queden bien cocidas, alrededor de 1 hora. Descubre durante los últimos 10 minutos para que se dore la superficie. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

