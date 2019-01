Chiles rellenos de tamal de pollo Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 12 Los chiles poblanos se rellenan de un guiso de pollo, masa y queso, luego se envuelven en hojas de maíz y se cuecen a vapor. Ingredientes Masa de tamal 8 tomates verdes, pelados

3 jitomates grandes

1 cebolla chica, en 4 rebanadas

1 diente de ajo

2 chiles cuaresmeños

2 cucharadas de aceite

1 pechuga grande de pollo, cocida y deshebrada

Sal y pimienta, al gusto

250 gramos de manteca de cerdo

1 kilo de masa de maíz

1 cucharada de polvo para hornear

3 tazas de caldo de pollo

Sal y pimienta, al gusto Chiles 12 chiles poblanos grandes, asados, pelados y desvenados

300 gramos de queso manchego, rallado

30 hojas de maíz

Crema ácida, al gusto Cómo hacerlo 1. Relleno de pollo:

Asa los tomates, jitomates, cebolla, ajo y chiles cuaresmeños, luego licúalos hasta lograr una salsa homogénea. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y fríe la salsa anterior. Cuando empiece a hervir, agrega la pechuga y sazona con sal y pimienta. Cocina durante 5 minutos. 3. Masa de tamal:

En un tazón grande bate 200 gramos de manteca hasta blanquearla, agrega poco a poco la masa de maíz y polvo para hornear alternando con caldo de pollo, sal, pimienta y cucharadas de agua. Revuelve hasta obtener una masa homogénea. 4. Chiles:

Abre los chiles poblanos con cuidado de no romperlos y unta el interior con masa, agrega una ración de relleno de pollo y queso rallado. Cierra los chiles y envuelve cada uno en 2 hojas de maíz. 5. Coloca sobre la rejilla de la vaporera 6 hojas de maíz y acomoda encima los chiles rellenos y envueltos, sin encimarlos. Tapa, deja que hierva y cuece a fuego lento durante 45 minutos. 6. Sirve los chiles calientes, bañados con crema.

