Calamar a la diabla Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 En esta receta el calamar combina perfecto con el picor del chile de árbol y lo dulce de la salsa de jitomate. Entre los frutos del mar, el calamar destaca por ser un producto fino y que puede ser empleado en gran cantidad de platos. Ingredientes 1 kilo de calamar

1/2 limón, su jugo

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

5 dientes de ajo

200 gramos de mantequilla 1 kilo de jitomates

20 chiles de árbol o al gusto

1 cebolla, en trozos

1 ½ tazas de agua

1 taza de salsa de jitomate

Tostadas o galletas saladas Cómo hacerlo 1. Coloca el calamar en una olla y cúbrelo con agua. Agrega el jugo de limón, hoja de laurel, sal y 1 diente de ajo. Deja que el agua hierva, reduce el fuego a medio y cocina durante 25 minutos. Apaga y deja que el calamar repose en el agua caliente durante 5 minutos. Córtalo en trocitos de 1 centímetro de lado. 2. En un sartén amplio derrite la mantequilla y sofríe el calamar cocido durante un par de minutos, moviendo de vez en cuando. 3. Licúa los jitomates, chiles, cebolla, 4 dientes de ajo y 1 ½ tazas de agua. Vierte sobre el calamar y agrega la salsa de tomate y sal. Rectifica la sazón y cocina a fuego suave 5 minutos más. 4. Sirve acompañado con tostadas o galletas saladas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.