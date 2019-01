Sopa de trigo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Es cierto que para preparar esta sopa hay que poner a remojar el trigo desde una noche antes, pero ya en la cocina es cuestión de minutos obtener un plato rico y sencillo. Ingredientes 1 taza de trigo

2 cucharadas de aceite

2 jitomates medianos

½ cebolla

1 diente de ajo

3 tazas de caldo de pollo, frijoles o agua

1. Remoja el trigo cubierto con agua durante toda una noche. Escúrrelo y fríelo en aceite caliente, como si fuera arroz. 2. Licúa el jitomate, cebolla y ajo. Vacía la salsa sobre el trigo frito y cocina hasta que reseque. Agrega el caldo y cuece a fuego lento hasta que el líquido se haya absorvido y se vea como una sopa de arroz seca.

