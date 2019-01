Sopa tarasca de tortilla y queso Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Del recetario de la cocina michoacana surge esta sopa con mucho gusto y picor. Los chiles y la crema dan un giro al sabor de la tortilla en sopa, lo cual da como resultado un plato atractivo a la vista y paladar. Ingredientes Sopa 12 tortillas de maíz

200 gramos de aceite

5 huevos

300 gramos de jitomates

1 cebolla, en trozos

1 diente de ajo grande

2 litros de caldo de pollo

Sal, al gusto Guarnición 1 chile negro, desvenado

1 chile ancho, desvenado

1 chile guajillo, desvenado

1 cebolla, picada finamente

¼ de kilo de queso Cotija, rallado

Orégano seco, al gusto Cómo hacerlo 1. Corta las tortillas en tiras y fríelas en una cacerola amplia. 2. En un tazón chico bate los huevos e incorpóralos a las tortillas cuidando que todas las tiras queden mojadas. 3. Licúa jitomates, cebolla en trozos y ajo; vacía esta salsa sobre las tortillas con huevo batido y cocina a fuego medio-bajo hasta que hierva. Agrega el caldo y sal al gusto; deja que hierva unos mintos. 4. Mientras, fríe ligeramente los chiles y córtalos en trocitos. 5. Sirve la sopa caliente con cebolla picada, queso rallado y orégano. Ofrece los trocitos de chile para que los comensales lo agreguen al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.