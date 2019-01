Soufflé de rajas y elote Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Un plato que tiene un toque de sofisticación, bien presentado es de llamar la atención en una mesa, además que su sabor deleita a todo mundo. Ideal para ponerlo como botana en una reunión con amigos o fiesta de unos cuantos. Ingredientes 5 chiles poblanos, asados, pelados, desvenados y en rajas

2 cucharadas de vinagre de manzana

Aceite, el necesario

1 diente de ajo, machacado

3 cebollas, fileteadas delgadito

½ taza de leche 1 lata (410 gramos) de granos de elote dorado

Sal y pimienta

1 paquete (186 gramos) de galletas saladas cuadradas

1 taza de crema

1 taza de crema

250 gramos de queso mozarela, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa con mantequilla un refractario rectangular. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Sofríe el el ajo y retíralo. En esa grasa sofríe las cebollas hasta que se vean transparentes, añade las rajas, ½ taza de leche, granos de elote, sal y pimienta. Deja en el fuego hasta que reseque este guiso. Rectifica la sazón. 3. Acomoda una capa de galletas saladas en el fondo del refractario, coloca encima una capa del guiso de rajas, un poco de crema y queso. Repite el procedimiento hasta terminar con una capa de rajas, crema y queso. 4. Hornea hasta que el soufflé se haya calentado y el queso gratinado. Entre 10 y 15 minutous.

