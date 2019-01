Torta o pastel imperial dulce Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Hay quienes lo conocen como torta y puede que en ciertos lugares le digan pastel e incluso tarta o pan, eso es lo de menos, pues en cuanto a este postre lo importante es el sabor. Es ideal al final de una comida ligera. Ingredientes 300 gramos de mantequilla

300 gramos de azúcar

100 gramos de harina integral

1 cucharada de polvo para hornear

8 huevos 150 gramos de queso crema o requesón

8 elotes, desgranados

1 taza de leche condensada

150 gramos de pasitas o nueces enharinadas

Aceite y harina para el molde Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa y enharina un molde para hornear, forra el fondo con un papel encerado y vuelve a engrasar. 2. Bate la mantequilla y el azúcar en un tazón hasta que se haya acremado, añade harina y polvo para hornear. 3. Pasa la mezcla a la licuadora, agrega los huevos, queso o requesón, elote y leche condensada. Si no puedes moler todo esto junto, hazlo por partes. 4. Revuelve todo con una espátula. Enharina pasas o nueces e intégralas con movimientos envolventes. 5. Vierte la masa dentro del molde y hornea durante 40 minutos o hasta que la torta esté cocida y ligeramente dorada. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.