Turrón de ciruelas pasas Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Los postres de origen español tienen una gran tradición y forman parte de las costumbres de muchas casas en América Latina, uno que tiene un lugar especial es el turrón. Esta versión es todo un descubrimiento, pero con respeto a las raíces, de la forma hispana de endulzar el paladar. Ingredientes 200 gramos de ciruelas pasas, deshuesadas

1 taza de agua

200 gramos de azúcar

50 gramos de miel de abeja

6 claras de huevo

Cerezas rojas y verdes para adornar Cómo hacerlo 1. En una cacerola a fuego medio coloca las ciruelas, agua, azúcar y miel. Deja hervir, moviendo hasta que tome el punto de mermelada. Apaga el fuego. 2. En un tazón bate las claras a punto de turrón y agrégalas a la mermelada de ciruela sin dejar de batir. 3. Vacía este turrón en un platón y adorna con cerezas rojas y verdes. Refrigera y sirve frío.

