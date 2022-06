Cócteles perfectos para celebrar el 4 de julio Mira los deliciosos y refrescantes cócteles que puedes preparar en casa para celebrar el Día de la Independencia ¡e iniciar el verano con el pie derecho! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Millones de personas a lo largo y ancho del país se alistan para celebrar el 4 de julio. El Día de la Independencia marca el punto más alto del verano y es símbolo de parrilladas, días de campo, fiestas al aire libre y comida y bebida a raudales. Es temporada de calor y lógicamente lo que se antojan son cócteles refrescantes, bien fríos y de preferencia frutales. Mira aquí la lista que compartimos con deliciosas recetas para sorprender a tus invitados ¡y empezar el verano con el pie derecho! Mexican Negroni Mexican Negroni Volcán Tequila Credit: Cortesía: Tequila Volcán Ingredientes:

1 oz Volcán De Mi Tierra Tequila Blanco (o similar)

1oz ml Campari

1oz mL sweet vermouth Método:

Colocar todos los ingredientes en un vaso para mezclar mezclar.

Añadir hielo y mezclar bien. Dejarlo en el vaso hasta que esté bien helado.

Llenar un vaso limpio tipo whisky con hielo fresco.

Colar la mezcla en y servir en ese vaso usando un colador tipo julep (opcional)

Adornar con una rodaja de naranja o de toronja. Paloma Perfecta Patrón Perfect Paloma Credit: Cortesía Tequila Patrón Ingredientes:

1.5 oz Patrón Reposado (o similar)

3 oz jugo de toronja fresco

.5 oz miel de agave (1:1)

.5 oz jugo de limón verde fresco

1 oz agua mineral

sal para el borde del vaso

una rodaja de toronja para adornar Método:

Combinar los ingredientes excepto el agua mineral en una coctelera con hielo y agitar bien.

Colar y servir en un vaso tipo tom collins con el borde escarchado con azúcar.

Añadir un chorrito de agua mineral y adornar con la rodaja de la toronja. Sunset Rosé Sunset Rose Cocktails Credit: Cortesía Velvedere Vodka/ Whispering Angel Ingredientes:

3 oz vino rosé Whispering Angel (o similar)

1.5 oz Belvedere Vodka ( o similar)

.5 oz jugo de limón

.25 oz agua con miel

3 zarzamoras

Ramita de menta para adornar Método:

Colocar las zarzamoras en una coctelera y machucarlas.

Añadir el resto de los ingredientes en la coctelera con hielo excepto el vino rosé y agitar bien.

Colar en un vaso con hielo fresco.

Añadir un chorrito del vino rosé y adornar con la menta. Mangoneada Cazadores Mangoneada Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes:

1 ½ oz. Tequila Cazadores Blanco (o similar)

1 oz. puré o jugo de mango

1 oz. jugo de limón verde

½ oz. miel de agave Método:

En una coctelera combinar todos los ingredientes con hielo y agitarlos bien.

Servir en copa champañera o de martini sobre más hielo. Escarchar el borde de la copa con chile Tajín (o similar, opcional) . Aperol Spritz 3-2-1 Aperol Spritz Credit: Cortesía: Aperol Ingredientes:

Aperol Cinzano

Prosecco

Agua mineral

rebanada de naranja Método:

En una copa de globo colocar hielo. Combinar las tres partes de Cinzano Processo con 2 partes de Aperol y añadir una parte de agua mineral.

Agitar ligeramente y decorar con la toronja. The Americano Campari coctel Credit: Cortesía Campari Ingredientes:

1 parte de Campari

1 parte de Cinzano 1757 Rosso Vermouth di Torino ( o similar)

Agua mineral Método:

Colocar todos los ingredientes en un vaso tipo old fashioned con hielo fresco.

Añadir un chorrito del agua mineral y adornar una cascarita de limón y rodaja de naranja o toronja.

