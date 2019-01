Carne de res con tocino y piña Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Una de las carnes con más sabor es la de res y cuando se mezcla con tocino, cebollas y salsa picante, se eleva su gusto, que complace a muchos mexicanos. Este plato puede ser acompañado con arroz blanco o frijoles negros de la olla con epazote. Ingredientes 1 kilo de tocino

1 kilo de cebollas, picadas

1 kilo de bisteces de res, picados

Sal, al gusto

4 rebanadas de piña natural

Tortillas de maíz Cómo hacerlo 1. En un sartén hondo y caliente fríe el tocino y retíralo cuando esté crujiente. Ahí acitrona la cebolla y retírala cuando esté transparente. 2. Fríe la carne de res hasta que pierda su color rojo, agrega el tocino desmenuzado y la cebolla. Deja a fuego medio durante 10 minutos o hasta lograr el término deseado. Sazona con sal. 3. Asa las rebanadas de piña en un comal caliente, hasta que se vean doradas por los 2 lados. Córtalas en triángulos pequeños y reserva. 4. Sirve la carne con trocitos de piña, salsa picante al gusto y tortillas de maíz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

