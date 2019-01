Increíble sopa de lechuga Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Si escuchas lechuga piensas automáticamente en una buena ensalada, quizá tardes en adivinar con qué ingredientes combina, pero difícilmente llegarás a imaginarte una deliciosa sopa con este vegetal. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 cebolla chica, picada

1 papa mediana, en cuadritos

4 ½ tazas de agua

2 cucharadas de consomé de pollo granulado Sal y pimienta

1 lechuga romanita, en trozos

3 cucharadas de berros picados

1 taza de crema Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una olla y sofríe la cebolla hasta que se vea trasparente, agrega las papas y cocina durante unos minutos hasta que estas últimas se empiezan a suavizar. Agrega el agua, consomé , poquita sal y pimienta, deja cocer a fuego suave 10 minutos. 2. Añade los trozos de lechuga y berros, cocina 1 minuto más, tapa y apaga. 3. Cuando esté tibia la sopa, licúala, regrésala a calentar en una olla y ofrécela fría o caliente. 4. En cada plato hondo vierte una cucharada de crema y luego la sopa de lechuga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.