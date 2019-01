Mousse de café con nuez Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Crema, café espresso, licor de café y nuez picada hacen de este mousse de café un postre verdaderamente adictivo. Ingredientes 2 cucharadas de grenetina

1/4 de taza de agua

8 claras de huevo

8 cucharadas de azúcar glass, cernida

1 taza de crema

1 cucharada de café fuerte o espresso

2 cucharadas de licor de café o al gusto

1. Hidrata la grenetina hasta que esponje, caliéntala "a baño María" o en microondas hasta que no queden grumos. 2. En un tazón bate las claras a punto de turrón, añade poco a poco el azúcar glass; luego la crema, grenetina disuelta y líquida, café y licor. 3. Con movimientos envolventes, integra las claras batidas. 4. Engrasa un molde para gelatina y vacía ahí el esponjado de café; refrigera hasta que cuaje.

