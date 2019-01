Dulces suspiros de monja Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Se comen en un suspiro, quizá de allí les venga el nombre a estas delicias de la cocina tradicional criolla mexicana. Seguramente son una variante de una receta española, que durante la Colonia tomó carta de residencia al agregar el maíz. Ingredientes 1 taza de fécula de maíz

1 taza de harina

1 pizca de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

3 huevos

1/2 taza de leche, o la necesaria

Aceite para freír Miel 1 taza de azúcar

½ taza de agua

1 raja de canela

1 limón, el jugo y su ralladura Cómo hacerlo 1. En un tazón amplio cierne fécula, harina, sal y polvo de hornear. Agrega los huevos y, conforme sea necesario, leche a cucharadas. Mezcla hasta obtener una pasta suave y consistente. 2. En un sartén con aceite bien caliente, fríe cucharaditas de esta pasta hasta que esponjen y doren parejo. Retira los suspiros y escurre el exceso de grasa sobre un papel absorbente. 3. Miel:

En una olla a fuego medio, hierve azúcar, agua y canela hasta lograr un jarabe ligero. Añade la ralladura y el jugo de limón, mezcla bien y vierte dentro de un platón dulcero hondo. 4. Cuando la miel esté tibia, agrega los suspiros y deja que se enfríen antes de ofrecerlos.

