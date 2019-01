Dulce de zapote prieto Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 El zapote es una fruta de un dulce espectacular, se puede comer sola o en alguna combinación, con naranja o coñac resulta un bocado delicado y diferente. Es buen servir este postre bien frío. Ingredientes 2 zapotes prietos grandes

1 copa de coñac o ½ taza de jugo de naranja natural

Pela y deshuesa los zapotes. Colócalos en un recipiente de cristal hondo, báñalos con el coñac y espolvorea encima el azúcar. Mezcla para incorporar todos los ingredientes. 2. Refrigera y sirve frío.

