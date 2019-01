Dulce de cacahuate Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Unos minutos en la cocina te da un bocado que endulza el paladar. La mezcla de unos cuantos ingredientes produce un postre sencillo pero con sabor, resaltado por el jerez y la pasitas. Ingredientes 100 gramos de cacahuates, pelados y dorados

200 gramos de azúcar

2 yemas

1 raja de canela

3 cucharadas de harina

½ litro de leche

2 cucharadas de jerez dulce

30 gramos de pasitas Cómo hacerlo 1. Licúa o muele en un procesador los cacahuates con el azúcar; vacíalos en una olla, agrega las yemas, canela, harina y leche. 2. Enciende el fuego y mueve continuamente hasta que el dulce espese y puedas ver el fondo de la olla. 3. Vacía el postre en un platón hondo y déjalo entibiar, agrega el jerez y mezcla bien. 4. Cuando ya casi esté frío, adórnalo con las pasitas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.