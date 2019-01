Costillas al tequila Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 La preparación de este plato es como decir salud, en cuestión de minutos, pero el tiempo no tiene relación con el sabor que adquiere la carne de cerdo con la copa de tequila y el toque de salsa de soya. Unas rebanadas de jitomate con aceite de olivo y unas gotas de vinagre balsámico, elevan el sabor. Ingredientes 1 kilo de costillas de cerdo

Aceite, el necesario

2 tazas de tequila

½ taza de salsa soya

2 cucharadas soperas de azúcar Cómo hacerlo 1. En un sartén fríe las costillas hasta que se doren. Agrega el tequila, salsa soya y azúcar. Tapa y deja cocinar, a fuego muy lento, hasta que se consuma el jugo y la carne se empiece a desprender de las costillas. 2. Acompaña estas costillas con arroz.

