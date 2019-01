Conchas saladas de atún Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El atún es versátil y práctico en la cocina, puede comerse con apenas unas gotas de limón o vinagre de chiles serranos, que en una ensalada simple o un plato como este, que con dos o tres pases de cocinero es una delicia para adornar la mesa y complacer el más refinado gusto. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

2 varas de apio, picadas finamente

1 cebolla mediana, picada finamente

2 cucharadas soperas de fécula de maíz

1 taza de leche

1 cucharada de consomé de pollo granulado ½ cucharadita de nuez moscada en polvo

Curry en polvo, al gusto

2 latas (170 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado

1/4 taza de pan molido

1. En un sartén amplio derrite la mantequilla a fuego medio y sofríe el apio y cebolla hasta que acitronen. 2. Cuando estén transparentes agrega la fécula de maíz y déjala dorar ligeramente; añade la leche y bate hasta desbaratar los grumos y formar una crema. 3. Al hervir , sazona con el consomé, nuez moscada y curry. 4. Al final, añade el atún, mezcla y deja cocinando a fuego suave durante 5 minutos. Rectifica la sazón. 5. Deja reposar el guiso 10 minutos y acomódalo sobre conchas de almejas o en un molde refractario. Cubre encima con pan molido y queso rallado. 6. Hornea hasta que se gratine el queso, sirve caliente acompañado de ensalada fresca de lechugas.

