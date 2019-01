Cocada con camote Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 30 Agregar uno o dos elementos a una receta clásica es bueno, siempre y cuando no rompan con lo esencial de la fórmula. Esto sucede con la manera de preparar esta cocada, en la cual el camote, nuez y las pasas brindan un gusto diferente al coco. Ingredientes 1 kilo de alfajor de coco, sin la parte rosa, en trocitos

1 ½ latas de 378 gramos de leche evaporada

1 kilo de camote blanco, pelado, cocido y hecho puré

1 cucharada de extracto de vainilla

Ciruelas pasas, deshuesadas

Nueces, picadas Cómo hacerlo 1. Hierve el camote hasta que esté completamente blando. 2. Mientras, en una olla hierve el alfajor junto con la leche evaporada, a fuego medio y sin dejar de mover. 3. Cuando se vea el fondo de la olla, agrega el puré de camote y deja hervir a que vuelva a espesar y veas de nuevo el fondo del cazo. Apaga la lumbre y deja enfriar. 4. Cuando esté tibia la cocada, agrega la vainilla, revuelve y vacía en un refractario o dulcera. 5. Adorna con rajas de ciruela pasa y nuez. Enfría y sirve.

