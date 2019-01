Cazuela de aguayón y coliflor Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El aguayón es jugoso y de sabor deliciosos, que en este guiso resalta con el empleo de pimentón y ajo. Las verduras dan al plato un gusto particular. Hay que cuidar que la carne guarde jugo, lo que aumenta el disfrute en la mesa. Es posible acompañarlo con arroz blanco al ajo o unos frijoles caldosos. Ingredientes ¼ de kilo de aguayón de res, en trocitos

Sal y pimienta

Aceite de maíz

1 coliflor, en trozos chicos

1 kilo de jitomates, cocidos 1 cebolla mediana

1 diente de ajo grande

1 cucharada de pimentón o páprika

En una cazuela con aceite caliente fríe el aguayón hasta que la carne cambie de color. Sazona con sal y pimienta. Retírala. 2. En ese mismo aceite sofríe la coliflor hasta que esté suave. Retírala. 3. Licúa los jitomates, cebolla y ajo; vierte dentro de la misma cazuela con el mismo aceite y sazona con pimienta, pimentón y sal. 4. Cuando esté hirviendo, agrega la carne y coliflor, deja a fuego suave y tapado hasta que se acaben de cocer. 5. En los últimos 5 minutos agrega el garbanzo. Rectifica la sazón.

