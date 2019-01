Caldo tlalpeño Laura Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Un clásico de la cocina mexicana con un toque muy personal, eso es este caldo que invita a una comida sin prisas, pues hay que dar tiempo para disfrutar los sabores y reposar el brebaje. Cuidado con el chipotle, en ocasiones es muy picante. Ingredientes 1 pechuga de pollo

1 cebolla grande, partida a la mitad

2 dientes de ajo

3 chiles chipotles secos, desvenados

3 jitomates grandes, en trozos 3 cucharadas de aceite

3 zanahorias medianas, picadas

1 taza de ejotes, en trocitos

2 aguacates, en rebanadas

1. En una olla coloca la pechuga, ½ cebolla y 1 diente de ajo, cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya ablandado, alrededor de 15 minutos. Deja enfriar y desmenuza la pechuga, cuela y reserva el caldo. 2. Licúa ½ cebolla, jitomate, 1 diente de ajo y chipotles. Vierte dentro de un sartén con aceite caliente y fríe a fuego medio-bajo hasta que los sabores se integren. 3. Agrega las zanahorias, los ejotes y el caldo de cocimiento del pollo. Cocina hasta que las verduras estén cocidas. 4. Agrega el pollo deshebrado y deja que se caliente. Sirve con rebanadas de aguacate.

