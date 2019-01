Cajeta de jícama y rompope Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Los recetarios siempre contienen sorpresas, este postre de la sencilla jícama es uno de las más espectaculares, si tenemos en cuenta que cuando hablamos de cajeta la memoria va a la clásica de leche, ya sea quemada o envinada. Este bocado desborda el gusto a rompope. Ingredientes 3 jícamas medianas, peladas y ralladas

1 taza de agua

1 lata (397 gramos) de leche condensada

2 yemas de huevo

1 huevo entero 1 cucharadita de extracto de vainilla

3 cucharadas de mantequilla, en trocitos

Azúcar para espolvorear, al gusto

1 taza de rompope Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa con mantequilla un molde refractario . 2. En una olla o cazo de cobre cuece la jícama con un poco de agua hasta que se reseque. 3. En un tazón mezcla leche condensada, yemas, huevo y vainilla. Vierte sobre la jícama, mezcla y deja cocer, moviendo constantemente, hasta que espese y se vea el fondo de la olla al movimiento de la cuchara. 4. Retira del fuego y vierte dentro del molde refractario, espolvorea azúcar encima y agrega unos trocitos de mantequilla. Hornea el tiempo necesario para que dore por encima. 5. Al servir este dulce, baña con rompope. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.