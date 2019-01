Estofado de pollo estilo Marruecos Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un platillo ideal entre semana. Esta receta lleva pollo, garbanzos, verduras y especias. Ingredientes 600 g de filetes de pechuga de pollo sin piel, deshuesadas y picadas

2 cucharaditas de sal

2 cucharaditas de aceite vegetal

1 cebolla picada

2 dientes de ajo, finamente picados

2 zanahorias rebanadas

2 tallos de apio rebanados

4 cm de raíz de jengibre fresco, pelado y rallado

½ cucharadita de pimentón (páprika) ¾ cucharadita de comino molido

½ cucharadita de orégano seco

¼ de cucharadita de pimienta roja de cayena

¼ de cucharadita de cúrcuma

1½ tazas de caldo de pollo

280 g de puré de tomate

200 g de garbanzos cocidos (pueden ser de lata)

1 calabacita rebanada

1 calabacita rebanada

1 cucharada de jugo de limón Cómo hacerlo 1. Sazona el pollo con sal y cocina en una cacerola grande a fuego medio hasta que se haya cocido y se vea dorado. Retira del sartén y reserva. 2. Agrega la cebolla, ajo, zanahorias y apio a la cacerola y cocina hasta que se hayan ablandado. Agrega el jengibre, pimentón, comino, orégano, pimienta de cayena y cúrcuma. Sofríe durante aproximadamente 1 minuto, luego incorpora el pollo guisado, caldo de pollo y puré de tomate. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos. 3. Agrega los chícharos y la calabacita. Tapa y cocina durante 15 minutos más o hasta que las calabacitas se hayan ablandado. Agrega el jugo de limón y sirve.

