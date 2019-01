Pan de salvado integral Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Al comer un poco de este pan se proporciona al organismo una carga de fibra y otros elementos nutritivos, pero sobre todo sabor que invita a repetir a la mañana o tarde siguientes. Hay quienes lo adoptan como una colación para la hora del café o media mañana en la escuela o la oficina. Ingredientes 2 tazas de harina integral

1 taza de salvado

1 taza de azúcar moscabado

3 cucharadas soperas de polvo de hornear

1 taza de aceite

3 huevos

1 taza de leche Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa y enharina un molde para hornear. 2. En un tazón mezcla los ingredientes secos: harina, salvado, azúcar y polvo de hornear. Mezcla y agrega el aceite. 3. Bate los huevos con la leche y agrega a la mezcla inicial, revuelve bien. 4. Vierte dentro dle molde y hornea 40 minutos o hasta que el pan esté cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

