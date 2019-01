Waffles de jocoque Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Waffles con jocoque en lugar de leche y aceite vegetal en lugar de mantequilla. Deliciosos a la hora del desayuno. Ingredientes 1 1/2 cucharaditas de levadura en polvo

2 cucharadas de agua tibia (45 °C)

280 gramos de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cucharada de azúcar refinada

1/2 cucharadita de sal

3 huevos

2 tazas de jocoque

2 cucharadas de aceite vegetal Cómo hacerlo 1. En un tazón pequeño, disuelve la levadura en agua tibia. Deja reposar hasta que esté cremosa, aproximadamente 10 minutos. 2. En un tazón grande, mezcla el harina, polvo para hornear, bicarbonato de sodio, azúcar y sal. Haz un pozo en el centro y agrega la mezcla de la levadura, huevos, jocoque y aceite vegetal. Revuelve bien hasta lograr una consistencia homogénea. 3. Vierte la mezcla sobre la wafelera caliente. Cocina hasta que estén dorados, aproximadamente 3 minutos, y sirve calientes.

