Placeres de azúcar con limón Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Un bocado encantador, eso es este postre fino y elegante. Se prepara en unos cuantos pasos y deleita a niños y adultos. El limón es excelente compañero del azúcar y el huevo que complementan la receta. Ingredientes 125 gramos de harina

75 gramos de azúcar

50 gramos de mantequilla, suavizada

1 huevo grande

1 limón, la ralladura

1. Precalienta el horno a 170º centígrados. Engrasa y enharina un par de charolas para hornear. 2. Mezcla en un tazón harina con azúcar, añade la mantequilla y huevo. 3. Mezcla todo muy bien y extiende la masa sobre una superficie plana y enharinada. Corta pequeñas porciones, salpícalas con ralladura de limón y azúcar. 4. Colócalas en las charolas y hornea entre 15 y 20 minutos.

