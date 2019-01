Plato fácil de arroz con atún Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Hay días en que no hay tiempo para la cocina, así que se debe buscar un plato sencillo, que se cocine rápido, pero que sea sabroso y atractivo. Es momento de echar mano al atún y arroz, que son excelentes para estas ocasiones. Ingredientes 1 taza de aceite

1 taza de arroz

50 gramos de atún enlatado, desmenuzado

4 salchichas, cortadas en rodajas

1 pimiento morrón verde, cortado en tiras 3 tazas de agua

2 cucharadas de consomé de pollo granulado

Pimienta, al gusto

2 cucharadas de perejil, picado

1. En un sartén amplio o arrocera calienta el aceite y fríe el arroz hasta que se vea transparente y los granos estén despegados. 2. Escurre el aceite sobrante, agrega el atún, salchichas y morrón; sofríe un poco. 3. Agrega 2 tazas de agua, sazona con consomé granulado y pimienta. Tapa y deja cocer a fuego muy lento hasta que suavice, aproximadamente 20 minutos. Si hace falta agua, agrega la otra taza poco a poco. 4. Sirve el arroz espolvoreado con perejil y crema.

