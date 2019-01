Pollo al vapor con fruta en vinagre Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las recetas al vapor rescatan los sabores naturales y deliciosos de ciertos ingredientes, como es el de este pollo que combina con lo ácido del vinagre y los aromas de las especies. Ingredientes 10 hojas de maíz

1 pollo en piezas

Sal, al gusto

15 pimientas, molidas

Fruta en vinagre (escabeche), al gusto

Un día antes remoja las hojas de maíz en suficiente agua para que se suavicen. 2. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta molida y colócalas en un tazón con fruta en vinagre. Macera durante 1 hora en el refrigerador. 3. Pasa el pollo con todo y fruta en vinagre a una cazuela y cubre perfectamente con hojas de lechuga orejona. Cubre todo con las hojas de maíz, tapa la cazuela y cocina el pollo a fuego lento durante 1 hora o hasta que esté suave. 4. Retira las hojas de maíz y sirve el pollo acompañado con arroz blanco y ensalada de verduras.

