Polvorones de atole blanco Tiempo Total 1 H 37 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 30 Los polvorones son una muestra de la fina panadería mexicana, en otros países se les ha dado otro nombre y variedad a estas delicias de panes o galletas. Esta receta nos llama a experimentar con una mezcla bautizada como atole blanco. Ingredientes ½ kilo de manteca vegetal o margarina

700 gramos de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear

2 cucharadas de azúcar

2 huevos

Atole blanco y frío, el necesario

Azúcar con canela Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170º centígrados. Engrasa y enharina charolas de horno. 2. En un tazón bate la manteca vegetal hasta hacerla cremosa. 3. Cierne la harina, polvo de hornear y azúcar sobre una superficie plana. En el centro vierte la manteca acremada y huevos, mezcla poco a poco y agrega suficiente atole de forma que obtengas una pasta suave y manejable. 4. Forma una bola con la masa, métela en una bolsa de plástico y refrigera durante 1 hora. 5. Extiende la masa con un rodillo sobre una superficie, ayúdate y corta los polvorones con una copita o cortador redondo. 6. Acomoda los polvorones en las charolas para hornear y hornea aproximadamente 12 minutos o hasta que estén cocidos y ligeramente dorados de la base. 7. Todavía tibios, espolvoréalos con azúcar con canela. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

