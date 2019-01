Pudín de queso cottage Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 La verdad es que un budín es prácticamente irresistible, este de queso cottage es una tentación, los sabores que mezcla la receta despiertan las ganas de comer al menos una rebanada. Va bien como postre o a media tarde o a la hora de la merienda con una buena taza de aromático café. Ingredientes Margarina para untar, la necesaria

1 paquete grande de pan blanco de caja

250 gramos de queso cottage

190 gramos de queso crema

1 taza de azúcar 1 cucharadita de extracto de vainilla

1 copita de tequila, ron o brandy

50 gramos de nueces, peladas y picadas

100 gramos de cerezas rojas, cortadas en 4 partes

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a a 180º centígrados. 2. Prepara un refractario rectangular mediano, engrásalo en el fondo y las paredes con margarina suave. 3. Corta las orillas del pan y unta cada rebanada con margarina. 4. Acomoda en el refractario una primera capa de rebanadas de pan. 5. Licúa el queso cottage, queso crema, azúcar, vainilla y la copita de licor. Vierte la mitad del batido sobre el pan, espolvorea con nueces picadas, cerezas y biznaga. 6. Acomoda otra capa de pan untado con margarina, el resto del batido, nueces picadas, cerezas y biznaga. 7. Hornea hasta que se haya dorado ligeramente, aproximadamente 20 minutos.

