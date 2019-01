Rollos de bisteces al chipotle Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El picor del chipotle pone el acento a este platillo que luce y sabe bien en cualquier mesa. Los ingredientes son muy tradicionales en la cocina del centro de México, donde se aprecia mucho la combinación de azúcares, sin llegar a dulce, y lo salado. Ingredientes 4 jitomates

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

3 chiles chipotles

Pimienta en polvo

Agua 1 cucharada de aceite

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

1 kilo de bisteces delgados de res

3 plátanos machos, partidos a la mitad y rebanados a lo largo

3 plátanos machos, partidos a la mitad y rebanados a lo largo

¼ de kilo de tocino, en tiras Cómo hacerlo 1. Licúa los jitomates, cebolla, ajo, chipotles, pimienta y un poco de agua. 2. En una olla de presión calienta el aceite, vierte la salsa anterior y sazona con sal y consomé granulado. 3. Rellena los bisteces con plátano y tocino; enróllalos y sostenlos con palillos. 4. Colócalos en la olla de presión y agrega agua para que el caldillo los cubra. Tapa la olla y cuenta 10 minutos de cocimiento a partir de que suene la válvula. 5. Cuando puedas abrir la olla, sirve los rollos con una ensalada fresca.

