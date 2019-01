Sangría fácil y refrescante Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 A la hora de una comida al aire libre o un día calurosos se antoja algo fresco y diferente, una buena opción es esta sangría, que puede ser ideal para acompañar lo mismo pastas que asados, e incluso botanas un domingo cualquiera. Ingredientes 2 naranjas (1 picada, el )

1 manzana, en cuadritos

1 limón, el jugo

Azúcar al gusto

1 ½ tazas de vino tinto

Hielo, picado

1. En una jarra mezcla 1 naranja picada, el jugo de otra, manzana, jugo de limón y azúcar. Refrigera durante 1 hora. 2. Añade el vino tinto, hielo picado y agua mineral. Mezcla bien. 3. Sirve en vasos jaiboleros.

