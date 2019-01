Sopa al curry de la India Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Al incluir curry en esta receta, se evoca la comida de la India, de donde proviene una de sus variedades. Pero esta sopa, con ciertos ingredientes, toma carta mexicana y hace las delicias de cualquiera. Puede ser el primer tiempo de una comida que incluya carne de res o cerdo al horno. Ingredientes 1 pechuga de pollo

½ cebolla

1 diente de ajo

Sal

1 litro de caldo de pollo

190 gramos de queso crema 2 cucharadas de curry en polvo

1 taza de papas, picadas

1 taza de calabacitas, picadas

½ taza de zanahorias, picadas

1 aguacate, en rebanadas

Tostadas Cómo hacerlo 1. Coloca la pechuga, cebolla y ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya ablandado en unos 20 minutos. 2. Deshebra la pechuga y reserva el caldo. 3. Licúa queso crema y curry con 1 litro del caldo de pollo. Vierte dentro de una olla, agrega las papas, calabacitas, zanahorias y el pollo deshebrado. Deja que hierva durante unos minutos y rectifica la sazón. 4. Sirve cada plato adornado con aguacate y acompañado con tostadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.