Sopa blanca de arroz con leche Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Un cambio radical a la hora de servir la sopa, eso es lo que se hace en el momento de poner esta receta en la mesa. Combina lo picante de los chiles poblanos, con la suavidad de la crema, lo dulce de la cebolla y lo salado del queso. Delicada y deliciosa. Ingredientes 2 tazas de arroz

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

1 taza de caldo de pollo

1 chile poblano, en rajas

½ cebolla, en medias rebanadas 1 jitomate, en rebanadas delgadas

¼ de kilo de queso adobera, rebanado

3 tazas de leche

Sal, la necesaria Cómo hacerlo 1. Lava el arroz, remójalo 3 minutos, escúrrelo y fríelo en un sartén con la mantequilla. Cuando tenga un color dorado claro, añade el caldo de pollo y cocínalo a fuego muy lento y tapado durante aproximadamente 10 minutos; cuidando que no se reseque. 2. Añade las rajas de poblano, cebolla jitomate y queso. Vierte la leche, tapa y deja a fuego lento hasta que reseque por completo. Rectifica la sazón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

