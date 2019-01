Polvorones de garbanzo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 20 El polvorón proporciona un bocado placentero a cualquier hora, es una tradición en la panadería, pero pocas veces sale del horno casero. Este de garbanzo puede ser un postre ligero o comerse con un vaso de leche antes de ir a la cama. Ingredientes 100 gramos de garbanzo

125 gramos de mantequilla

100 gramos de azúcar

2 huevos

50 gramos de harina de maíz 125 gramos de harina de trigo

½ cucharada de polvo de hornear

Aceite y harina para las charolas de horno

100 gramos de azúcar glass, para espolvorear

1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa y enharina charolas de horno. 2. En un comal o sartén caliente dora ligeramente el garbanzo; todavía caliente muélelo en molino o procesador hasta obtener una harina. 3. En un tazón bate la mantequilla hasta que esponje, añade el azúcar y continúa batiendo, agrega los huevos uno a uno y sigue batiendo hasta que quede como crema. 4. En otro tazón cierne la harina de garbanzo, la harina de maíz y la harina de trigo junto con el polvo de hornear. Incorpora a la mezcla de mantequilla y une con una pala. 5. Con la masa forma bolitas chicas y colócalas, separadas unas de otras, en las charolas. Hornea hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 15 minutos. 6. Mezcla el azúcar glass con la canela y espolvorea con esto los polvorones.

