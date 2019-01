Pollo en salsa de tomate y cerveza Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 La cerveza da un toque especial a todos los platillos que la tienen entre sus ingredientes, como este pollo que emplea uno de los chiles más aromático que existen, el cascabel, que puede desvenarse para hacerlo más suave al paladar o desafiar todo su picor. En fin, tenemos la posibilidad de probar una comida muy mestiza digna de cualquier menú internacional. Ingredientes 3 pechugas de pollo, deshuesadas

1 cebolla, picada

3 dientes de ajo

Sal, la necesaria

Chiles cascabel al gusto, desvenados y sin semillas

¼ de kilo de tocino, picado

½ kilo de tomates verdes, picados

Fríe los chiles ligeramente en un sartén con aceite caliente y ponlos a remojar hasta que suavicen. Licúalos con poca de su agua. 3. En una cazuela con un poco de aceite caliente, dora el tocino y retíralo. En esa misma grasa dora ligeramente las pechugas y retíralas. 4. En la misma cazuela fríe los tomates hasta que estén suaves, agrega la salsa y cerveza. Sazona con sal. 5. Agrega el pollo, los chiles y el tocine a la cazuela con los tomates y cocina a fueco suave hasta que el pollo esté bien cocido.

