Pollo al chipotle en olla Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El sabor del chile chipotle es único y cuando se combina de manera adecuada deja que otros condimentos luzcan mucho y den como resultado un platillo aromático y con un picor suave. Si no comes mucho picante, ten cuidado con el chipotle. Ingredientes 1 pollo, partido en piezas

Sal y pimienta

3 cucharadas de aceite

400 gramos de jitomate, rebanado

2 cebollas grandes, en rodajas

2 chiles chipotles de lata, en tiritas 100 gramos de papitas cambray

2 hojitas de laurel

1 pizca de tomillo

1 pizca de mejorana seca

Adobo de chiles chipotles, al gusto

½ litro de pulque o cerveza Cómo hacerlo 1. Sazona el pollo por todos lados con sal y pimienta. Unta el fondo de una olla con aceite y acomoda en una primera capa la mitad del jitomate, rodajas de cebolla, tiras de chipotle y piezas de pollo. 2. Acomoda una segunda capa de jitomate, cebolla, chile, pollo y las papitas cambray. 3. Agrega laurel, tomillo, mejorana, sal, gotitas de adobo de chipotles y pulque o cerveza. Tapa y deja a fuego muy suave, durante 45 minutos o hasta que el pollo esté tierno. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.