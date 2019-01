Panecillos de garbanzo y piloncillo Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 A la horas de la merienda o como tentempié rico en fibras, estos panecillos pueden hacer la delicia de chicos y grandes. El piloncillo les da un toque dulce especial y tradicional de la repostería mexicana. Puedes acompañarlos con un vaso de leche o una taza de café o chocolate con muy poca azúcar. Ingredientes 3 tazas de garbanzos enlatados, escurridos

1 taza de leche

1 taza de piloncillo, en trozos pequeños

4 huevos, separados

½ taza de azúcar mascabado

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharada de canela en polvo

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Licua los garbanzos con la leche, piloncillo, yemas de huevo, la mitad del azúcar, polvo de hornear y canela. Pasa esto a un tazón. 3. Bate las claras a punto de nieve o turrón e incorpóralas a la mezcla inicial, agrega la otra mitad de azúcar y sigue batiendo; añade al final el jugo de limón. 4. Engrasa y enharina moldecitos individuales de mantecada o muffins y vierte la mezcla hasta ¾ de su capacidad. 5. Mantenlos en el horno 50 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio.

