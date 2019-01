Fideos aromáticos a la mexicana Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Son pocos los platos mexicanos que poseen sabor propio como este, sin recurrir al picante. Los ingredientes son delicados y algunos aromáticos y combinan de maravilla. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

250 gramos de fideo mediano

Sal

50 gramos de almendras

½ kilo de jitomates

1 trozo de cebolla 200 gramos de jocoque o crema ligera

1 huevo fresco, revuelto

2 huevos, cocidos y picados

150 gramos queso panela oreado, desmoronado

Engrasa un molde y coloca en el fondo una capa de la salsa de jitomate, una de fideos cocidos, almendra picada, huevo cocido picado, panela y unas cucharadas de jocoque o crema. Luego otra capa. 6. En el horno, coloca el molde aproximadamente 20 minutos para servir caliente, adornado con aguacate frío.

