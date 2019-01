Filete charro Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Para una comida o cena formal bien merece la pena dedicar unos minutos de más a la cocina y crear un plato sorprendente, en el cual los condimentos van de lo fuerte y seco de la carne y chorizo, a lo dulce y suave de la crema y las ciruelas pasas. Ingredientes 1 kilo de caña de filete de res

200 gramos de ciruelas pasas, deshuesadas y picadas

Aceite, el necesario

Sal

¼ de kilo de chorizo 1 taza de crema

1 taza de leche evaporada

Aceitunas rellenas, en rueditas

1. Haz perforaciones en la caña del filete y méchalo con la ciruela pasa. En un sartén con 2 cucharadas de aceite bien caliente sella la carne hasta que quede de un dorado oscuro. 2. Pasa el filete a una cacerola amplia, cúbrelo con agua, agrega sal, tapa y cuécelo unos 35 minutos; déjalo enfriar (si lo partes caliente pierde jugo) y rebánalo con un cuchillo filoso. 3. Acomoda la carne en un refractario cuadrado o un sartén con tapadera. 4. Fríe el chorizo y licúalo con crema, leche evaporada y sal al gusto. Baña el filete. Calienta en el horno caliente antes de servir. 5. Adorna los platos con aceitunas y morrón. Acompaña con ensalada a tu gusto.

